Ali nazik tarifi: Alinazik nedir, ali nazik tarihçesi? Ali nazik nasıl yapılır? Ali nazik malzemeleri nelerdir?

Ali nazik anlamı nedir?

Alinazik kelimesi Türkçe'de "şişte pişirilen yemek, şiş kebap" anlamına gelir. Arapça ˁala-n-naizak عل النيزك z "şişte pişirilen yemek, şiş kebap" deyiminden alıntıdır.

Ali nazik Nedir?

Alinazik, patlıcan ve et ile yapılan bir ana yemektir. Türk mutfağına ait olup genelde Gaziantep'e mâledilir.

Ali nazik tarihçesi

Ali Nazik Kebabı'nın hikayesi ise bir rivateye göre “Yavuz Sultan Selim 16.yüzyılda Antep' e geldiğinde müthiş bir karşılama töreni yapılmış ve bu yemek ikram edilmiştir.O kadar beğenmiş ki 'hangi eli nazik yaptı bunu'demiş” ve oradan ismi Ali Nazik kalmıştır.

Nasıl Yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

ALİ NAZİK NASIL TARİFİ

ALİ NAZİK MALZEMELER

200 gram orta yağlı kuzu kıyması

2 su bardağı süzme yoğurt

3 adet patlıcan

2 çorba kaşığı tereyağı

3 diş sarmısak

Maydanoz, tuz, kırmızıbiber

ALİ NAZİK NASIL YAPILIR?

Öncelİkle patlıcanları fırında közleyin. Kabuklarını soyup, bıçakla incecik kıyın. Tuz ve dövülmüş sarmısakla karıştırılmış yoğurdu ekleyin. Bu karışımı güveç kabına koyup ısıtın. Diğer tarafta kıymayı şişlere takıp, közde (fırının ızgarasında da olabilir) pişirin.

Dilerseniz kıymayı tavada kavurun. Pişen kebabı parçalara ayırın. Tereyağını tavaya alıp eritin. Kırmızıbiber ve etleri ekleyip kavurun. Kavurduğunuz kebabı, ısıtılmış güveçteki sosun üzerine yerleştirin. İnce kıyılmış maydanoz ile süsleyerek servis yapın.