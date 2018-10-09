Ali Koç'un Yanal kararı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un üzerindeki Ersun Yanal baskısı her geçen gün artıyor. Tribünler son Başakşehir maçından sonra da Yanal lehine uzun süre tezahürat yaptı. Ancak başkanın Yanal'ı getirmek gibi bir düşüncesinin bulunmadığı öğrenildi.



Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili Koç'un yakın çevresine "Ersun Yanal'ı getirmeyeceğim" dediği ifade edildi. Yönetimdeki birçok isim Ersun Yanal ismine ilk günden itibaren karşı çıkıyordu.



Yeni teknik adam arayışlarında hala B Planı oluşturmaya çalışan yönetimin milli takım arasında nihai kararını vereceği belirtildi.