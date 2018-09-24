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Ali Koç'un uyarılarına rağmen Fenerbahçe taraftarları maça böyle geldi

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı Kadıköy'de ağırladığı dev derbi öncesinde Sarı Lacivertli taraftarlar Şenol Güneş'e tepki göstererek maça kafaları sargılı şekilde geldi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 23:08
Ali Koç'un uyarılarına rağmen Fenerbahçe taraftarları maça böyle geldi

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, Şenol Güneş ve Beşiktaşlı futbolculara büyük tepki gösterdi.

Karşılaşma öncesinde stadyum çevresinde kafasını bandajlayan taraftarlar, geçtiğimiz sezon lig maçında tribünden gelen cisimler nedeniyle düşen ve daha sonra hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'i protesto etti. Bir kısım taraftar ise ellerinde dolar banknotlarıyla maça geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar maçtan hemen önce de Şenol Güneş ve siyah-beyazlı futbolculara, "Sahadan kaçanın ..." şeklinde küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Küfürlerin bir türlü durmaması üzerine stadyum hoparlörlerinden, normalin çok üstünde bir sesle önce Samanyolu, ardından Mohikan müzikleri verildi. Çok yüksek sesle verilen müziğin ardından küfürlü tezahüratlar duyulmamaya başladı ve ardından durdu.

ALİ KOÇ: "FENERBAHÇE BÜYÜKTÜR, KÜFÜR ETMEZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon başlamadan önce, "Fenerbahçe büyüktür, küfür etmez." kampanyasını başlatmıştı.

Ali Koç, sezonun ilk iç saha maçı olan Bursaspor mücadelesinden önce şu ifadeleri kullanmıştı:

"111 yıllık tarihi bir çınar olarak Türk sporunu sevgiyle, mutlulukla ve umutla yarınlara taşımak zorundayız. Can'ların, Lefter'lerin mirasının daima iyilik saçabilmesi, İhsan teyze ve Mümtaz amcanın aşkının hep devam edebilmesi ve Fenerbahçe ile ilk kez buluşan çocukların heyecanının hiç bitmemesi için haykırıyoruz. Statta, sokakta ve sosyal medyada, ' Fenerbahçe büyüktür, küfür etmez' diyoruz. Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda herkesi yeniden saygıya davet ediyoruz."

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 23:08
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