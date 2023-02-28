Ali Koç'un foyası ortaya çıktı! Rezalet ki ne rezalet

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen "hükümet istifa" sloganlarını "utanç verici" olarak değerlendirdiği yazısında, "Türkiye elbirliğiyle asrın en büyük doğal afetinin yaralarını sarmaya çalışırken 3-5 provokatör tribünleri tahrik ederek buradan bir siyasi çıkar sağlamaya çalıştı. Kimse kusura bakmasın, tribünleri tahrik eden bu bir avuç provokatörün deprem yağmacılarından hiçbir farkı yok." ifadelerini kullandı.

4 Şubat tarihli Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Ali Koç'un yaptığı "2011'den beri doyamadılar bizi yemeye! Bu terör örgütüyle tek mücadele eden takım biziz. Bizim 2011'den beri uğradığımız saldırıların, maddi kayıpların nasıl telafi edileceğini devlet, hükümet düşünmüyor ve telafi etmiyorsa bunlar da işin içindedir" açıklamayı hatırlatan Barlas, "Fenerbahçe düşmanlığının arkasında iktidarın olduğunu iddia etmişti. Aslında hükümete yönelik tribün provokasyonunun fitili 4 Şubat'taki bu konuşmayla ateşlenmişti. Araya deprem felaketi girmeseydi bu görüntüleri 20 gün önce yaşayacaktık." diye ifade etti.



ÖNE ÇIKAN VİDEO