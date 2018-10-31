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Ali Koç'un Cocu'nun yardımcılarını kovmama nedeni belli oldu

Hollandalı gazeteci Johan Derksen, Cocu'nun kuvulmasının ardından "Ali Koç, Cocu'nun yardımcılarına tazminat ödemek istemiyor. Bu yüzden Erwin Koeman ile Van der Weerden takımın başında." açıklamasında bulundu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 00:26
Ali Koç'un Cocu'nun yardımcılarını kovmama nedeni belli oldu

Fenerbahçe, Süper Ligin 10. haftasında sahasında Ankaragücü'ne 3-1 kaybettikten sonra teknik direktör Cocu'nun görevine son verildi. Ancak Hollandalı teknik adamın yardımcıları Erwin Koeman ve Chris van der Weerden takımın başında.

Ligde önümüzdeki hafta Galatasaray ile derbide karşılaşacak olan Fenerbahçe'yi Cocu'nun yardımcıları Erwin Koeman ile Chris van der Weerden çalıştırıyor. Cocu'nun yardımcılarının görevlerine son verilmemesiyle ilgili olarak ise Hollandalı gazeteci Johan Derksen, Başkan Ali Koç'un tazminat ödememek için Cocu'nun yardımcılarını göndermediğini söyledi.

Cocu hala İstanbul'da

Johan Derksen, "Ali Koç, Cocu'nun yardımcılarına tazminat ödemek istemiyor. Bu yüzden Erwin Koeman ile Van der Weerden takımın başında." diye konuştu. Bu arada Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun hala İstanbul'da olduğu ortaya çıktı.

Yardımcıların durumu sonra belli olacak

Hollanda basınında yer alan habere göre; Phillip Cocu'nun sözlü olarak görevinden alındığı ancak resmen görevinden alınmadığı belirtildi. Cocu'nun görevden alınma evraklarını imzalamadığı ve tazminat konusunda da karşılıklı anlaşma sağlanıp imzalar atıldıktan sonra Cocu'nun İstanbul'dan ayrılacağı ifade edildi. Phillip Cocu'nun yardımcıları Chris van der Weerden ve Erwin Koeman'ın durumu ise Galatasaray maçından sonra belli olacağı vurgulandı.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 00:26
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  7. Ali Koç
  8. Cocu

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