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Spor Ali Koç'tan tarihi hamle! Türkiye depremine ilişkin olay detay...
Spor

Ali Koç'tan tarihi hamle! Türkiye depremine ilişkin olay detay...

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor-Basel maçına gideceklerini duyurdu. Ali Koç önderliğindeki ekibin Trabzon'a giderek bu zorlu maçta bordo-mavililere destek olacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 11:24:00 -
Ali Koç'tan tarihi hamle! Türkiye depremine ilişkin olay detay...

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor-Basel maçına gideceklerini duyurdu. Ali Koç önderliğindeki ekibin Trabzon'a giderek bu zorlu maçta bordo-mavililere destek olacağı açıklandı.

Fenerbahçe yönetimi bu akşam oynanacak Trabzonspor-Basel maçı için Trabzon'a gidiyor. Sarı-lacivertlilerin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumu açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "Bugün Başkanımız Ali Koç, yöneticilerimiz ve diğer kulüp başkanlarıyla birlikte Trabzon'a, geliri depremzedelere bağışlanacak Trabzonspor-Basel Av.Konf.Ligi maçına gideceğiz.Futbolun sevgi,dostluk,kardeşlik plâtformunda buluşup,deprem felaketinin yaralarını birlikte saracağız." dedi.

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Yorumlar

volkan akçay

ülke de zihniyet değişmediği sürece bu tip hareketler güzel bir anı olarak kalır sadece. hiç bir şey değişmez.

Osman Ulusoy

Alkislanacak bir hareket iki baskan ve tum baskanlar icin gecerli, goruyoruz felaketten ders cikaralim 3 gunluk dunya degermi her iki taraftaki bir avuc cigersizler icin bir birimizi kirmak. Umariz artik taraftarlarimizida her ik stad da gormek, nasip olur insAllah.
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