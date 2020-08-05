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Spor

Ali Koç’tan taraftarları üzen haber! Bu şartlarda transfer yapamayız

Fenerbahçe’de kriz kapıda. TFF’nin açıkladığı harcama limitlerinden sonra sarı-lacivertliler bu sezon transfer yapamayabilir.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:35:00 -
Ali Koç’tan taraftarları üzen haber! Bu şartlarda transfer yapamayız

Fenerbahçe, TFF'nin açıkladığı harcama limitlerine tepki gösterdi: TFF tarafından açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir. Uygulamaya başlandığı ilk günden beri kurgusunun yanlış tasarlanmış olduğuna dikkat çektiğimiz bu talimat, mevcut hükümlere göre hesaplanmış olsaydı limitimizin (eksi) -436 Milyon TL olması gerekirdi.

Taraftar hazırlıklı olmalı

2020/21’de sözleşmesi devam eden oyuncularımızın yükümlülükleri kulübümüz için açıklanan 154 milyon TL (18.8 Milyon Euro) limitin çok üzerindedir.

Atılacak adımlar ve alınacak aksiyonlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde camiamızı bilgilendireceğiz.

Bu aşamada taraftarlarımızdan sabırlı ve gerektiği takdirde camia olarak atacağımız adımlar için de bir o kadar hazırlıklı olmalarını rica ediyoruz.

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