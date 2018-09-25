Ali Koç'tan taraftarı yatıştıran sözler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1'lik eşitlik ile sona eren maçın ardından kendisini çağıran sarı-lacivertli taraftarların yanına gitti.

Kendisine forma imzalatmak ve fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Koç, bir taraftarın "Başkanım bir el at takıma" sözlerine de cevap verdi.

Fenerbahçe forması imzaladığı sırada kendisine yöneltilen, "Başkanım bir el at" sözlerine cevap veren Koç, "Çok insafsızsınız ezdik burada Beşiktaş'ı ezdik, takıma el at diyorsunuz. Müsaade edin biraz" dedi.