Ali Koç'tan taraftara Ersun Yanal cevabı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın göreve getirilmesini isteyen taraftarlara "Öyle şey yapmayın hemen, sabredin" şeklinde cevap verdi.25 Eylül 2018 Salı 09:11
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ezeli rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 11. sıradan 13. sıraya geriledi.
Kazanamamanın üzüntüsünü yaşayan sarı-lacivertli taraftarların Ali Koç'tan bir isteği vardı.
ALİ KOÇ: SABREDİN
Cocu'yu beğenmediklerini söyleyen futbolseverler, Koç'tan Ersun Yanal'ın göreve getirilmesini istedi.
Başkan ise taraftarlara "Öyle şey yapmayın hemen, sabredin" şeklinde cevap verdi.
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