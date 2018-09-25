Ali Koç'tan taraftara Ersun Yanal cevabı

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ezeli rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 11. sıradan 13. sıraya geriledi.

Kazanamamanın üzüntüsünü yaşayan sarı-lacivertli taraftarların Ali Koç'tan bir isteği vardı.

ALİ KOÇ: SABREDİN

Cocu'yu beğenmediklerini söyleyen futbolseverler, Koç'tan Ersun Yanal'ın göreve getirilmesini istedi.

Başkan ise taraftarlara "Öyle şey yapmayın hemen, sabredin" şeklinde cevap verdi.