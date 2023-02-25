Ali Koç'tan sürpriz karar... Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ne pahasına olursa olsun...

Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Jorge Jesus'un isteği üzerine harekete geçen Ali Koç, kesenin ağzını açtı. Galatasaray'ın üst üste transferleri ile psikolojik üstünlüğü eline geçirdiği düşüncesi üzerine Ali Koç'tan taraftarı sevindirecek bir hamle bekleniyor.

Fenerbahçe, transferde sessiz ve derinden ilerliyor. Bilindiği gibi Süper Lig'de transfer sezonu 5 Mart'a kadar uzatıldı. Sarı-Lacivertli yönetim biraz da taraftar baskısıyla transfer sezonu tamamlanmadan kadrosuna dünyaca ünlü bir yıldızı katmak istiyor.

Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda transferde sesiz kaldıklarını dile getirerek yönetimden transfer istedi.

Başkan Ali Koç'un da Liverpool'un yıldızı Naby Keita için kolları sıvadığı öne sürülüyor. Akşam'a göre; Gineli orta sahanın sezon sonunda İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sona eriyor. Transfermarkt verilerine göre 20 milyon euro piyasa değeri olan Keita, 2018 yılından beri Liverpool forması giyiyor. Liverpool 5 yıl önce yıldız oyuncu için 60 milyon euro bonservis ücreti ödemişti.

Yıldız oyuncuya şimdiye kadar 91.2 milyon euroluk bonservis ödemesi yapıldı. Liverpool'da 128 maça çıkan Keita'nın 11 gol ve 7 asisti bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, Gine Milli Takımı'nda ise 50 kez forma giydi.

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Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Keita, Premier Lig'de ilk 16 hafta forma giyemedi. Sonrasında ise Liverpool'da 90 dakika oynadığı lig maçı olmadı. Liverpool ile yeni sözleşmeyi imza atmayan Keita'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.