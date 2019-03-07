Ali Koç'tan korkutan uyarı: Ceza alabiliriz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camiaya UEFA'dan ceza alma ihtimallerinin olduğunu hatırlattı ve başlatılacak destek kampanyasına katkıda bulunmalarını istedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mart 2019 sayısında sarı-lacivertli camiaya yönelik açıklamalar yaptı. Ali Koç'un yazısındaki UEFA'dan ceza alma ihtimallerinin olduğunu hatırlattı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Finansal Fair Play engeli..."

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, UEFA ile yaptıkları Finansal Fair Play anlaşmasına göre geride odluklarını belirterek "Bildiğiniz üzere 3 sene önce UEFA ile Kulübümüz arasında bir uzlaşma anlaşması imzalanmıştı. Yapılan anlaşmaya göre, Kulübümüz 3 sezon toplamında 30 milyon euro denk hesap açığını aşmaması gerekirken devraldığımız tarih itibariyle gerçekleşmiş olan 2 sezon toplamında yaklaşık 90 milyon euro denk hesap açığı vermiş durumdaydı. UEFA ile yaptığımız görüşmelerde her ne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz mali gelişmeler olumlu karşılansa da geçmiş sezonlardaki denk hesap açığı olası bir yaptırımdan kurtulmamızın önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Bu denk hesap açığını telafi edecek tek imkan önümüzdeki günlerde başlatacağımız gelir olarak sayılabilecek destek kampanyamızın başarısıdır. Söz konusu kampanyamızın başarısı, FFP engelini aşmamızı sağlayacak ve gelecek sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmamız için bize daha geniş bir hareket imkanı oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.





