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Ali Koç'tan flaş Ersun Yanal açıklaması! "Kabul edilemez..."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal'ın, Galatasaray derbisinden sonra rakiplerini şampiyonluktan ettikleri yönündeki açıklamasına ilişkin, flaş ifadeler kullandı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 15:23
Ali Koç'tan flaş Ersun Yanal açıklaması! "Kabul edilemez..."

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda üyelerin konuşmalarının ardından bir kez daha kürsüye gelenAli Koç, yöneltilen soruları yanıtladı.

"Kabul edilemez"

Ersun Yanal'ın derbiden sonra yaptığı açıklamalara yönelik bir üyenin eleştirisine değinen Koç, "Eleştirinize aynen katılıyorum. Böyle bir şeyi ben de tasvip etmiyorum. Kabul edilemez. Hatta şaşırdım. Bizi sadece biz ilgilendiririz." ifadelerini kullandı.

Farkoting şirketlerinin çoğunun, içinde bulundukları durumu düzeltmek için yardımcı olduğunu ve sadece 1 şirket için olumsuz ifade belirttiklerini dile getiren Koç, başlattıkları kampanyanın zamanlama anlamında bağımsız olduğunu aktardı.

 

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 15:23
  1. Fenerbahçe
  2. Ali Koç
  3. Ersun Yanal
  4. Süper Lig

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