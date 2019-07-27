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Ali Koç'tan Fenerbahçelilere transfer müjdesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer çalışmalarının daha bitmediğini, iki stoper, bir orta saha ve bir forveti kadroya katmaya çalıştıklarını dile getirdi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:07
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere transfer müjdesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer çalışmaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene tamamen hocamızın istekleri doğrultusunda, sportif direktörün isteği doğrultusunda bir transfer politikası belirledik. Transferlerde tenkit ediliyoruz. Siz basketbolda transfer yapıyorsunuz, biz futbolda görmek istiyoruz diye. Biz dünyanın en büyük spor kulübüyüz, mali sıkıntılar içindeyiz."

"Sadece futbol kulübü değiliz, bu anlayışla diğer branşlarda transfer yapıyoruz. Şu anda yaptığımız transferler doğru istikamette. Bir ya da iki stoper, bir 6 numara bir forvet alacağız. Bir de işin gerçeği var. Vedat transferi büyük bir başarıdır. Garry Rodrigues'in buraya gelişi büyük bir başarıdır. Oradan bize saldırıyorlar. Kaynağını bulamadığımız bir saldırı. Tereddüdü olan varsa gelsin kulübe gösterelim sözleşmesini. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Hoca müşkül durumda değil. Elinde çok iyi bir kadro var. O da en iyisini yapacak. Omuz omuza verip bu takımı sırtlayacağız. Kimse mazeret üretmeyecek. Mesajı alan alsın buradan."

"Eljif çok genç yaşta büyük bir iş başardı. 18 yaşında Fenerbahçe A Takımı formasını giydi. Çok disiplinli, ciddi, meziyetini hafife almayan, gençliğin verdiği huyla disiplinsiz davranmayan, geleceği parlak bir futbolcumuz. Kulübümüz onun sayesinde ciddi bir transfer kaynağı elde etti. Ben arkadan iş çeviriyormuşum, iş ilişkilerimle Napoli'ye para veriyormuşum. Bunların sonu yok."

"Can Bartu'nun heykeli dikilecek. Lefter ve Alex'in de heykeli yapılmıştı. Aynı sanatçı yapacak. İlgilenmek isteyen heykeltıraşlar bizimle iletişime geçebilir"

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:07
  1. Ali Koç
  2. Fenerbahçe
  3. Süper Lig
  4. Transfer müjdesi
  5. Transfer açıklaması

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