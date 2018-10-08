Ali Koç'tan Cocu'yu eleştiren taraftara: Terbiyesizlik yapma!

Fenerbahçe kötü gidişatına Başakşehir maçında da son veremedi. Sarı-lacivertliler golsüz eşitlikle biten mücadelede 1 puana razı oldu. Karşılaşma sonrası eleştirilerin hedefinde yine teknik direktör Cocu vardı.

Sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntüde ise maç oynanırken Başkan Ali Koç ile bir taraftar arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Koç, sarı-lacivertli taraftarın "Cocu takımı oynatamıyor yeter artık" şeklindeki sözlerine "Terbiyesizlik yapma" diye karşılık verdi.