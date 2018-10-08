Ali Koç'tan Cocu'yu eleştiren taraftara: Terbiyesizlik yapma!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 0-0 biten Başakşehir maçında teknik direktör Cocu'yu eleştiren bir taraftara 'Terbiyesizlik yapma' diyerek karşılık verdi.08 Ekim 2018 Pazartesi 16:19
Fenerbahçe kötü gidişatına Başakşehir maçında da son veremedi. Sarı-lacivertliler golsüz eşitlikle biten mücadelede 1 puana razı oldu. Karşılaşma sonrası eleştirilerin hedefinde yine teknik direktör Cocu vardı.
Sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntüde ise maç oynanırken Başkan Ali Koç ile bir taraftar arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Koç, sarı-lacivertli taraftarın "Cocu takımı oynatamıyor yeter artık" şeklindeki sözlerine "Terbiyesizlik yapma" diye karşılık verdi.
YORUM YAZ