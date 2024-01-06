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Spor Ali Koç'tan canlı yayında ayrılık sinyali
Spor

Ali Koç'tan canlı yayında ayrılık sinyali

Yeniakit Publisher
2024-01-06 01:18:00 -

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında yaptığı açıklamada Mayıs ayında yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HaberTürk ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçiminde aday olmayı düşünmediğini açıkladı.

Ali Koç'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Fenerbahçe'nin 10 yıldır şampiyon olamamasının tesadüf olduğunu mu sanıyorsunuz? İddia ediyorum, Ali Koç bu kulübün başkanıyken Fenerbahçe şampiyon olamaz. Asla asla dememeyi öğrendim ama seçimde aday olmayı planlamıyorum. Bana soranlara, başkanlığa devam etmemeyi planladığımı söyledim.”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa etmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
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"Yapısal sorunlarla ilk yıl mücadele etti. İyi niyetle mücadele etti. Tekrar seçildi, sonra yavaş yavaş sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Çok zikzak yapılıyor. TFF Başkanı istifa etmelidir evet. Benim kopuş sebebim, artık inancımın kalmamasını sebebi gözlerimin içine bakılarak gerçek olmayan şeyler ifade ediliyor. Federasyon başkanımız ne yazık ki son 3 ayda özellikle olduğu yerden hiç istenmediği noktaya geldi futbol açısından. Bu olayda hiçbir dahli yokmuş gibi davranmaları."

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