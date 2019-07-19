0553 313 94 23

Ali Koç'tan '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü' kutlama mesajı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:40
Ali Koç'tan '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü' kutlama mesajı

Sarı-lacivertli kulübün YouTube sayfasından yapılan paylaşımda Ali Koç, Fenerbahçeli taraftarları yeni sezon formasıyla selamladı.

Koç, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'mizin renklerini, şanlı bayrağını ve güçlü armasını dünyanın dört bir yanında gururla temsil eden tüm taraftarlarımızı, derneklerimizi ve kongre üyelerimizi, stadımızdan dün lansmanını yaptığımız yeni sezon formamızla beraber sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün kulübümüzün kuruluşunu simgeleyen, camiamızın gönlünde çok ayrı bir yeri olan asırlık çınarımızın gölgesinde, köklü tarihimizi simgeleyen 19 Temmuz günü."

Sarı-lacivertli taraftarların her şartta kulübün yanında olduğunu vurgulayan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu büyük kulübün bir parçası olan, ellerinden gelen tüm destekleriyle tribünlerde, salonlarda, gerektiğinde sokakta iyi günde kötü günde sonsuz bir fedakarlık ve aidiyet duygusuyla Fenerbahçe'nin yanında olan, yeri geldiğinde sarı-lacivert, yeri geldiğinde fener olan tüm taraftarlarımızın '19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü canıgönülden kutlarım."

Fenerbahçe Kulübünün, taraftarlarının desteğiyle her türlü zorluğun üstesinden geleceğini aktaran başkan Ali Koç, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Bu kulüp sizinle güçlü, sizlerle ayrıcalıklı. Sizlerin desteğiyle her türlü zorluğun üstesinden gelecek güce sahiptir. Yarıştığımız her kulvarda zirveye oynayan bir spor kulübünden daha fazlası anlayışıyla, camiasıyla öncü ve örnek olan bir Fenerbahçe dileğiyle, birlik ve beraberliğin hiç eksilmediği sarı-lacivert başarılarla dolu daha nice 19 Temmuzlar temenni ediyorum. Bir kez daha iyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçe var, iyi ki Fenerbahçeliyiz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan’ın başkenti Atina’nın yakınında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    1. Yunanistan’ın başkenti Atina’nın..
    2. Merkez Bankası yıl sonu dolar..
    3. Atakum’a 4 bin kişilik öğrenci yurdu..
    4. CHP'li belediyenin hizmet anlayışı bu..
    5. Başkan Hürriyet’ten vatandaşa kreş..
    6. Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe..
    7. "On Birinci Kalkınma Planı güçlü bir..
    8. Daniel Klein fuar öncesi yeni..
    9. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ülken’den..
    10. Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama:..
    11. İstanbulspor, Joseph Mensah'ı transfer..
    12. Giresunspor Başkanı Eren: “Hocamızın..
    13. Başkan Ataç Kentsel Gelişim..
    14. 40 yıllık evinin boşaltıldığını gören..
    15. NATO'da AA'nın 15 Temmuz fotoğrafları..
    16. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    17. OPET'ten 'Anlat Troya' belgeseli
    18. Başkan Ülken’den, Başkan Oral’a ziyaret
    19. Kars’ta trafik kazası: 3 yaralı
    20. Acılı baba çocukları ile 10 gün önce..
    21. Dell Technologies'den "Kıyı Temizleme..
    22. Kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı
    23. Demir: “Samsunspor’a desteğimiz..
    24. TOKİ nerelere ev yapıyor son dakika..
    25. Nazilliler sabah sporunda buluşuyor
    26. Başkan Demir: “Yatay kalkınma ile..
    27. "Takım tezgahları sektöründe..
    28. ATO Başkanı Baran: "Uzun tatil üretim..
    29. Dünya Gastroenteroloji Kongresi'ne..
    30. Bu virüs sivrisineklerden bulaşıyor
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!