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Ali Koç'a kötü haber! Fenerbahçe'de 11.9 krizi patlak verdi

Bu sezon oldukça kötü bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, "Finansal Fair-Play çerçevesinde 11.9 milyon Euro'luk transfer hakkımız var" dedi ancak Ocak ayında o hak kullanılamıyor.

20 Aralık 2018 Perşembe 12:29
Ali Koç'a kötü haber! Fenerbahçe'de 11.9 krizi patlak verdi

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Ersun Yanal'ın imza töreninde, Finansal Fair Play'le ilgili ses getiren açıklamalar yapan Başkan Ali Koç'un, "Harcayacak 11.9 milyon Euro limitimiz var" sözleri dikkat çekmişti.

Ne var ki UEFA'nın sarı-lacivertliler ile yaptığı uzlaşı metninde yapılan vurgu, sezonlar değil, transfer dönemleri üzerine… "Net transfer harcamaları her transfer dönemi için değerlendirilir" ifadesinin yer aldığı metin, yaz döneminde elde edilen 11 milyon 900 bin Euro'luk kârın devre arasında kullanılamayacağını gösteriyor.

Bundan dolayı ceza alan yok

UEFA'nın keskin çizgilerle bunu ceza gerekçesi yapıp yapmadığı konusunda ise henüz bir örnek bulunmuyor.

Daha önce yaz-kış transfer dönemindeki transfer gelir-gider farkı yüzünden ceza almış bir ekip yok. Ancak metindeki net transfer geliri cümlesinde "her sezon" yerine "her transfer dönemi" vurgusu Başkan Ali Koç'un, 11 milyon 900 bin Euro'luk bütçe söylemiyle çelişiyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:29
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Ali Koç

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  • fetösavarfetösavar1 sa önce
    takım zaten avrupaya gidemeyeceği için yasak bu seneye mahsus delinecek

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