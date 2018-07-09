Ali Koç sinirlenerek masadan kalktı! Mesele 'aile' değilmiş

Fenerbahçe'nin Jack Wilshere transferi önceki gün olumsuz olarak sona erdi.

İstanbul'a gelen, Comolli ve Cocu ile Fenerbahçe'nin projesini değerlendirip ev bile bakan Wilshere, "Ailemi ikna edemedim" yanıtıyla defteri kapattı.

MENAJERİN TALEPLERİ ALİ KOÇ'U KIZDIRDI

Ancak aslında sorunun ailesel olmaktan daha fazla olduğu öğrenildi. Wilhsere'ın menajerin yüksek komisyon talebi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tepkisini aldı ve görüşmelerde fikir ayrılığı oluşturdu.

Fenerbahçe, bonservisi elinde olan yıldız futbolcu için imza parası ve makul bir rakam menajerlik komisyonu vermeye hazırdı.

"KULÜBÜN PARASINI MENAJERLERE YEDİRMEM"

Fakat söz konusu menajer, sürekli taleplerini arttırdı. Koç bu duruma çok sinirlendi. Fenerbahçe Başkanı, "Ben kulübün parasını menajerlere yedirmem" diyerek karşı tarafın şartlarını kabul etmedi.

Ali Koç'un, Jack Wilshere'a, "Belirlediğim fiyatı kabul ederseniz uçağım sizi ve ailenizi almaya gelecek" deyip Londra'daki transfer masasından kalktı.