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Biyografi Ali Koç kaç yaşında? Ali Koç nerelidir? Ali Koç ne zaman doğdu?
Biyografi

Ali Koç kaç yaşında? Ali Koç nerelidir? Ali Koç ne zaman doğdu?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ali Koç’un sağlık durumumun iyi olduğu açıklanırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kaç yaşında olduğu da merak edilmeye başladı. Peki Ali Koç kimdir, nerelidiri? Ali Koç ne zaman doğdu? Ali Koç kaç yaşında? İşte Ali Koç’un hayatı-biyografisi-özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 10:17:00 - 2021-04-06 10:18:34
Ali Koç kaç yaşında? Ali Koç nerelidir? Ali Koç ne zaman doğdu?

Fenerbahçe, başkan Ali Koç’un dün gerçekleştirilen koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Koç'un tedavi sürecine evinde devam ediliyor. Peki Ali Koç kimdir, nerelidir? Ali Koç kaç yaşında?

Ali Koç kimdir?

Ali Koç, 2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Çiğdem (Simavi) ve babası Rahmi Koç'un en küçük oğludur. Ömer Koç, Mustafa Koç adında abileri vardır.Londra'da 1980 yılında başladığı Harrow School'dan 1985 yılında mezun oldu. 1989 yılında ABD. Houston Teksas'taki Rice Üniversitesi'nden lisans diplomasını aldı. 1995 – 1997 yılları arasında ABD. Boston, Massachusetts Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. ABD'de çeşitli kuruluşlarda çalıştı ve Koç Holding AŞ yönetim kurulu üyesi kurumsal iletişim ve bilgi grubu başkanı oldu.1986 yılının yazında Otosan A.Ş. Ford Motor Company'nin ortaklığı ile otomobil montaj hattında çalıştı. 1987 ve 1988 yazlarında Koç Holding, A.Ş. Otomotiv Grubu'na bağlı olarak otomobil üretimi ve bayii ağı ile çalıştı. Bayii çalışmalarının tekrar yapılanması döneminde üst yönetim ile çalıştı.

1990 yazında J.P. Morgan, New York, NY Stajerlik yaptı.1990-1991 tarihleri arasında American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı'na dahil olmuş, 1991-1992 yılları arasında Ramerica Internatio  1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası'nda Analist olarak çalışmıştır.

1997 -2000 yılları arası Koç Holding A.Ş. Stratejik Planlama Grubu Başkanlığı'na Bağlı Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak görev yaptı. 2000 yılından itibaren de Koç Topluluğu Bilgi Grubu Yürütme Komitesi Başkanı Koç Holding A.Ş. Yeni İş Geliştirme Koordinatörüdür.

2006 yılından itibaren Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2008 Ocak ayından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, 2009 yılından bu yana Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Ali Koç, 1992 yılında askerlik görevini yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde İki dönem yöneticilik yaptı. Ali Koç, ABD. Houston Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde ekonomi ve iş idaresi eğitimi almakta iken, yine aynı ülkede eğitim gören Nevbahar Demirağ ile tanışmıştı.

Ali Koç, 21 Ekim 2005 tarihinde Nevbahar Demirağ ile evlendi. Sadberk Leyla Koç (d.2006) ve Kerim Rahmi Koç (d.2008) adında bir kızı bir oğlu vardır.

 

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