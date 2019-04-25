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Ali Koç, Fenerbahçe camiasına umut dağıttı

Bu sezon beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, "Fenerbahçe'yi şahlandıramadık. Her camiada 25-30 senede bir böyle bir dönem olabilir. Ama güzel günler yakında." açıklamasını yaptı.

25 Nisan 2019 Perşembe 19:54
Ali Koç, Fenerbahçe camiasına umut dağıttı

İstanbul Okan Üniversitesi 2018 Spor Ödülleri sahiplerini bulurken, ödül törenine katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli futbol takımının durumuyla ilgili olarak, her camiada 25-30 senede bir böyle bir dönem olabileceğini söyledi.

"Siz inanmaya devam edin"

Fenerbahçe'yi şahlandıramadıklarını dile getiren Koç, "2018 yılında Fenerbahçe'ye seçildik. Fenerbahçe'yi şahlandıramadık. Ancak diğer alanlarda her şey yolunda. Tabii, top çizgiyi geçmeyince yapılan bu işler göz ardı edilebiliyor. Her camiada 25-30 senede bir böyle bir dönem olabilir. Ama güzel günler yakında. Endişe edecek bir şey yok, siz inanmaya devam edin" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 19:54
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Okan Üniversitesi
  4. Ali Koç

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