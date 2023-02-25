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Spor Ali Koç, çok süre alamayan Arda Güler için sahaya indi
Spor

Ali Koç, çok süre alamayan Arda Güler için sahaya indi

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus tarafından fazla forma şansı verilmeyen Arda Güler, Konyaspor maçına da yedek kulübesinde başladı. Maç başında sahaya inene sarı lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, Arda Güler'in doğum gününü kutladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 19:42:00 -
Ali Koç, çok süre alamayan Arda Güler için sahaya indi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 18 yaşına giren Arda Güler’in doğum gününü sahaya inerek kutladı.

Fenerbahçeli futbolcular Konyaspor maçı öncesi ısınmak için sahaya çıktı.

Maçı izlemek için stadyumda bulunan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç da Arda Güler için sahaya indi. Ali Koç, 18 yaşına giren Arda Güler'e sarılarak doğum gününü saha içinde tebrik etti.

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