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Ali Koç büyük çaba sarf etti! Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un büyük çaba sarf ettiği yıldız oyuncu Cesc Fabregas'ın Monaco'ya transfer olacağı iddia edildi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:08
Ali Koç büyük çaba sarf etti! Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu

Chelsea ile 6 aylık sözleşmesi kalan İspanyol orta saha oyuncusu Fabregas, Premier Lig'e veda ediyor. Fransız basınından L'Equipe, 31 yaşındaki oyuncunun Monaco ile anlaştığını, transferle ilgili ufak detayların kaldığını duyurdu.

Ali Koç'un Chelsea ile masaya oturmuştu

Monaco Teknik Direktörü Henry'nin Arsenal'dan eski takım arkadaşı olan Fabregas'ın önümüzdeki haftalarda resmi imzayı atacağı ifade edildi. Cesc Fabregas'ın adı Fenerbahçe ile de anılmış, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un Chelsea ile pazarlık halinde olduğu iddia edilmişti.

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(Yeni Şafak)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 18:08
  1. Arsenal
  2. Chelsea
  3. Fenerbahçe
  4. Fabregas
  5. Henry
  6. Ali Koç

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