Ali Koç: Beşiktaş'ı ezdik, çok insafsızsınız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1'lik eşitlik ile sona eren maçın ardından locasından hareket ederek kendisini çağıran sarı-lacivertli taraftarların yanına gitti.

Kendisine forma imzalatmak ve fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Koç, bir taraftarın "Başkanım bir el at takıma" sözlerine cevap verdi.



Ali Koç, Fenerbahçe forması imzaladığı sırada kendisine yöneltilen "Başkanım bir el at" sözlerine cevap verdi.



Koç, "Çok insafsızsınız ezdik burada Beşiktaş'ı ezdik, takıma el at diyorsunuz. Müsade edin biraz" dedi.



Fenerbahçe tribünlerinin büyük kısmından takımı en son şampiyon yapan eski teknik direktör Ersun Yanal lehine tezahüratlar başladı. Başkan Ali Koç'a yakın yerlerde de maçı izleyen taraftarlar da bizzat başkana Cocu'nun değişmesi yönünde taleplerini ilettiler.

Başkan Koç bunun üzerine "Söz vermiştiniz, hani sabredecektiniz" diyerek sitem etti. Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamda da bir facia olmadığı taktirde Cocu ile en azından devre arasına kadar yola devam edeceklerini söylemişti.