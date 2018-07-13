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Ali Koç Barcelona ile anlaştı! Kiralık...

Fenerbahçe başkanı Koç, transfer piyasasının gözde ismi olan stoper Yerry Mina için Barcelona ile el sıkıştı.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:21
Ali Koç Barcelona ile anlaştı! Kiralık...

Fenerbahçe, Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla 3 gol atarak dikkat çeken ve fiyatını artıran Barcelonalı Yerry Mina'dan vazgeçmiş değil.

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de dün beğendiği oyuncular arasında saydığı ve 'Almak için çalıştık' itirafında bulunduğu 23 yaşındaki defans için sarı-lacivertli yönetim Barcelona ile temaslarını sürdürüyor.

Oyuncu, Katalan ekibinden ayrılmak istemese de Başkan Ali Koç, ikili ilişkileriyle Mina'yı kiralamak için Barcelona ile el sıkıştı.

Ayrıca Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyen Kolombiyalı stoper için Everton'ın da devrede olduğu biliniyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 10:21
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