0553 313 94 23

Ali Koç Aziz Yıldırım'ı hedef aldı: Can sıkıcı!

Aziz Yıldırım yönetiminin son 5 yılda gereksiz harcamalar yaptığını savunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Günü kurtarma mantığıyla uygulanan finansal yönetim tarzının neticesinde oluşan borç ve faiz sarmalı can sıkıcı. Herkes taşın altına elini koymalı. Göreve geldiğimizde borç maliyetleri tahminlerimizin çok daha ötesindeydi." dedi.

08 Mart 2019 Cuma 11:08
Ali Koç Aziz Yıldırım'ı hedef aldı: Can sıkıcı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp dergisinin mart ayı sayısına açıklamalarda bulundu. 

"Çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Ali Koç, "Özellikle takviye yapacağımız bölgelerde, kadromuza yeni oyuncuları katabilmek amacıyla gerekli çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz. İçinde bulunduğumuz ve camiamıza finansal anlamda tarihin en zorlu sürecini yaşatan maddi durumlara rağmen, gelecek sezon şampiyonluk kupasını getirmek için, büyük bir titizlik ve yoğunlukla çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"Borç ve faiz sarmalı can sıkıcı"

Koç, "Özellikle son 5 yılda yapılan sorumsuzca harcamaların, yanlış yatırımların, günü kurtarma mantığıyla uygulanan finansal yönetim tarzının neticesinde oluşan borç ve faiz sarmalı can sıkıcı. Herkes taşın altına elini koymalı. Göreve geldiğimizde borç maliyetleri tahminlerimizin çok daha ötesindeydi. Kampanyamız, mali sıkıntılarımızı aşmanın yanı sıra bizleri bekleyen Finansal Fair Play (FFP) sorununu giderebilmemiz için de büyük bir önem ve fırsat teşkil etmektedir" diyerek eski yönetimi hedef aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:08
  1. Sarı Lacivertliler
  2. Fenerbahçe Başkanı
  3. Aziz Yıldırım
  4. Fener Bahçe
  5. Fenerbahçe
  6. Ali Koç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da FETÖ/PDY operasyonu: 4’ü asker 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
    1. Elazığ’da FETÖ/PDY operasyonu: 4’ü..
    2. Karadeniz’de Türk-Rus gemileri askeri..
    3. Osmanlı'da kadın hakları arşiv..
    4. Kozmik odada kumpas davası
    5. Bakan Akar: "DEAŞ'la göğüs göğüse..
    6. Akar: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı..
    7. Alaşehir’de orman mahallelerine yangın..
    8. Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara'..
    9. Fenerbahçe sürpriz forvet hamlesi!..
    10. MotoGP'nin en çok kazananı İtalyanlar
    11. Spor camiasından 8 Mart mesajları
    12. "VSY Biotechnology'de kadınlar her..
    13. Feribot iskelesinde 196 şişe kaçak..
    14. Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte..
    15. Bakan Hulusi Akar duyurdu: Bugün..
    16. Haluk Şahin: "Olcay Şahan, sezonu en..
    17. Kadınlar 31 Mart’ta yönetimde söz..
    18. Akar: "(Suriye) Rejimden en büyük..
    19. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim..
    20. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir