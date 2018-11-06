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Ali Koç, Abdullah Avcı'yı takımın başına getirecek

Alınan kötü sonuçların ardından Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, gelecek yıl Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı ile masaya oturacak.

06 Kasım 2018 Salı 21:04
Ali Koç, Abdullah Avcı'yı takımın başına getirecek

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu bir süreliğine rafa kaldırıldı. Sarı-lacivertli yönetim, Koeman'ın derbi performansından hayli memnun kaldı.

Cocu'nun yardımcısı olarak göreve başlayan Hollandalı çalıştırıcı, hem takımı iyi yönetmesi hem de yaşanan olaylarda soğukkanlı kalması ile Başkan Ali Koç ve yönetimin takdirini kazandı. Koeman, Anderlecht ve Alanya maçlarından iyi sonuçlar alırsa, bu sezon Hollandalı ile tamamlanacak.

2014'ten bu yana Başakşehir'de

Başkan Ali Koç'un gelecek sezon için kafasındaki projenin ise Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı olduğu belirtildi.

Koç'un bu nedenle Cocu sonrası yeni bir teknik direktörle anlaşmak yerine yola Koeman'la devam ettiği, gelecek sezon takımı Avcı ve ekibine teslim etmeyi planladığı öğrenildi. Avcı, Milli Takım macerasının hemen ardından 2014'te Başakşehir'in başına geçmişti. Şu an lider olan Avcı'nın takımı geçen sezonu 3. tamamlamış, 2016-17'yi ikinci, 2015-16 ve 2014-15'i ise 4. sırada bitirmişti.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 21:04
  1. Abdullah Avcı
  2. Phillip Cocu
  3. Başakşehir
  4. Fenerbahçe
  5. Ali Koç
  6. Cocu

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