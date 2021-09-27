Ali kıran baş kesen CHP’liler iyice zıvanadan çıktı!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Ali kıran baş kesen CHP’li gençlik kolları başkanına tepki gösteren AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, şunları dile getirdi:

Hedefleri 2023 seçimleri

“28 Şubat darbesi gibi bir dönemde bile ülkenin Cumhurbaşkanı ile ilgili muhafazakar kesimin hiçbir ferdi böyle bir açıklama yapmadı. Ancak CHP zihniyeti alçakça, haince ve Türkiye’nin içini karıştırmaya yönelik böyle bir açıklamalar yapıyor. Savcılarımız derhal harekete geçmelidir. Ayrıca kimse kimsenin kafasını, kolunu kıramaz. Böyle tehditlere de boyun eğmeyiz. Bu sözlerle insanları ayrıştırmaya çalışıyorlar. Bunlar Türkiye’yi gerginliğe sürüklemeye çalışıyor. 2023 seçimi öncesi ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Bu yüzden böyle basit bir söylemlermiş gibi hareket edip planlarına zemin hazırlamaya çalışıyorlar. Ancak devletimiz bunlara hazırlıklıdır. Bu hadsizler, bu edepsizler; halkımızın seçtiği Cumhurbaşkanına karşı insanları kışkırtmaya çalışıyorlar. Gerekenler yapılacaktır.”

Tehdit edilen CHP’li Başkan: Linç edildim

Honaz Belediye Başkanı CHP’li Yüksel Kepenek, CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantılarında, makamına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını astığı gerekçesiyle CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tarafından tehdit edildiğini belirterek, gerekirse partisinden istifa edebileceğini söyledi. Kendisine yöneltilen eleştirilerin linç boyutuna ulaştığını belirten Kepenek, makam odasında Erdoğan’ın fotoğrafının olduğunu belirterek, “Böyle olursa istifa ederim diyerek salonu terk ettim” dedi.