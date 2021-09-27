  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ali kıran baş kesen CHP’liler iyice zıvanadan çıktı!
Siyaset

Ali kıran baş kesen CHP’liler iyice zıvanadan çıktı!

CHP’nin Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AK Partilileri tehdit etmesinin ardından CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu da millet iradesiyle seçilmiş olan Cumhurbaşkanının fotoğrafını makam odalarına asan belediye başkanlarını “Ellerini, kollarını ve kafalarını kırmakla” tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 11:08:00 -
Ali kıran baş kesen CHP’liler iyice zıvanadan çıktı!

Oğuzhan Gültekin  Ankara

Ali kıran baş kesen CHP’li gençlik kolları başkanına tepki gösteren AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, şunları dile getirdi:

Hedefleri 2023 seçimleri

“28 Şubat darbesi gibi bir dönemde bile ülkenin Cumhurbaşkanı ile ilgili muhafazakar kesimin hiçbir ferdi böyle bir açıklama yapmadı. Ancak CHP zihniyeti alçakça, haince ve Türkiye’nin içini karıştırmaya yönelik böyle bir açıklamalar yapıyor. Savcılarımız derhal harekete geçmelidir. Ayrıca kimse kimsenin kafasını, kolunu kıramaz. Böyle tehditlere de boyun eğmeyiz. Bu sözlerle insanları ayrıştırmaya çalışıyorlar. Bunlar Türkiye’yi gerginliğe sürüklemeye çalışıyor. 2023 seçimi öncesi ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Bu yüzden böyle basit bir söylemlermiş gibi hareket edip planlarına zemin hazırlamaya çalışıyorlar. Ancak devletimiz bunlara hazırlıklıdır. Bu hadsizler, bu edepsizler; halkımızın seçtiği Cumhurbaşkanına karşı insanları kışkırtmaya çalışıyorlar. Gerekenler yapılacaktır.”

Tehdit edilen CHP’li Başkan: Linç edildim

Honaz Belediye Başkanı CHP’li Yüksel Kepenek, CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantılarında, makamına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını astığı gerekçesiyle CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tarafından tehdit edildiğini belirterek, gerekirse partisinden istifa edebileceğini söyledi. Kendisine yöneltilen eleştirilerin linç boyutuna ulaştığını belirten Kepenek, makam odasında Erdoğan’ın fotoğrafının olduğunu belirterek, “Böyle olursa istifa ederim diyerek salonu terk ettim” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

anğaralı

düşünsenize bu komiler kendi başkanına bunu diyorsa iktidar olunca komili başı 50 milyonun üzerinde katliamlar yapan stalinin torunları bu ülkede neler yapmaz
  • Yanıtla

Neron11

Savcılar uyursa köpeklerde havlamaya devam eder.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay