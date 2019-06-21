Ali Kemal Özcan kimdir nerelidir? Abdullah Öcalan’ın mektubunu getiren Ali Kemal Özcanın görevi ne?

İmralı, Kandil ve HDP, Demirtaş arasındaki kavganın ortaya çıkmasına neden olan teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yazdığı ve 23 Haziran seçimlerinde HDP’nin tarafsız kalmasına yönelik ifadelerinin yer aldığı mektubu Doç. Dr. Ali Kemal Özcan kamuoyuna açıkladı. Türkiye’nin gündemine oturan bebek katili Abdullah Öcalan’ın mektubunun HDP’liler tarafından sansürlendiği ortaya çıkartan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan kimdir? Doç. Dr. Ali Kemal Özcan nereli ve kaç yaşında? Ali Kemal Özcan ne iş yapmakta?

Ali Kemal Özcan kimdir?

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan 1959 yılında Dersim'in (Tunceli) Kardere köyünde doğdu. Orta öğrenimini Elazığ'da (1976), lisans eğitimini (MÜ iletişim fakültesi, 1982) İstanbul'da bitirdi. 13 yıllık bir çalışma/siyaset arasından sonra üniversiteye döndü. Siyaset felsefesinde master çalısmasını 1997'de (University of Kent, İngiltere) bitirdikten sonra, aynı üniversiteden sosyoloji doktorasını 2003'de aldı.

Tunceli Üniversitesi’nde sosyoloji bölüm başkanı

Master tezini temel alan kitabı (Humanisation Movement) 1999’da, doktora tezinin güncelleştirilen versiyonu olan kitabı (Turkeys Kurds; A Theoretical Analysis of Abdullah Öcalan and the PKK) 2006’da yayınlandı, Türkçe çevirisi yayın aşamasındadır. Uluslararası ve ulusal dergilerde akademik makaleleri yayınlandı. Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Tunceli Üniversitesi’nde sosyoloji bölüm başkanı ve rektör danışmanı olarak görev yapmaktadır. Milliyetçilik, ulus-devlet, sivil toplum ve Dersim aleviliği üzerinde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.