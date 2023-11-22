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Gündem Ali Karahasanoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya: "Mahkemeye gel, hakimin karşısında yemin et!"
Gündem

Ali Karahasanoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya: "Mahkemeye gel, hakimin karşısında yemin et!"

Yeniakit Publisher
2023-11-22 18:07:00 - 2023-11-22 18:13:44

Ali Karahasanoğlu Manşetlerin Dili programında Fatih Altaylı'nın Şeyh Yasin ile ilgili iftiralarına cevap verdi.

Ali Karahasanoğlu Manşetlerin Dili programında Fatih Altaylı'nın Şeyh Yasin ile ilgili iftiralarına cevap verdi.

Karahasanoğlu, "Fatih Altaylı, Şeyh Yasin’in 75 yaşında tekerlikli sandalyedeyken, İsrail füzesiyle, sabah namazı dönüşü şehit edildiğini biliyor muydun, bilmiyor muydun? Mahkemeye gel, hakimin karşısında yemin et!" dedi.

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