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Siyaset

Ali Karahasanoğlu’ndan Davutoğlu’na bomba çağrı! ‘Bu taahhütte bulunursan, bir daha…’

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun CHP ile ittifak yaparak seçime girmeyeceği yönünde taahhüt vermesi durumunda, kendisini eleştirmeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:36:00 -

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Gelecek Partisi ile CHP’nin ittifak ihtimali masaya yatırıldı.

Konuya dair Ali İhsan Karahasanoğlu, “Ahmet Davutoğlu, ‘ben hiçbir şartta Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifakla seçime girmeyeceğim’ diye taahhütte bulunsun, ben bugünden sonra Ahmet Davutoğlu hakkında hiçbir olumsuz söz sarf etmeyeceğim” dedi.

Karahasanoğlu, “Ama iki kere ikinin dört ettiği gibi biliyorum, Ahmet Davutoğlu yarın diyecek ki başka çaremiz yok, CHP ile bizi ittifak etmeye mecbur bıraktılar.” diye konuştu.

 

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