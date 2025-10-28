  • İSTANBUL
Medya Ali Karahasanoğlu net konuştu! Saltanat mı Cumhuriyet mi sorusuna cevap verdi
Medya

Ali Karahasanoğlu net konuştu! Saltanat mı Cumhuriyet mi sorusuna cevap verdi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Yeniakit yazarı Ali Karahasanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarını ve yönetim biçimi tercihlerini irdeleyen dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kendisinin mevcut Cumhuriyet yönetimine karşı olmadığını ve Saltanat ile Cumhuriyet arasında bir tercih yapması gerekse Cumhuriyet'ten yana olacağını şu sözlerle belirtti.

Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında yazar Ali Karahasanoğlu, Türkiye'nin yönetim biçimi üzerindeki tarihi tartışmaları yeniden açtı. Karahasanoğlu, şahsi olarak Cumhuriyet yönetiminden yana olduğunu ve Saltanata karşı olmadığını vurgularken, Cumhuriyet'e geçişin yeterince tartışılıp tartışılmadığına dair gelebilecek eleştirilere karşı cevap verilmesi gerektiğini belirtti.

Karahasanoğlu, Cumhuriyet ilan edildikten sonra dahi bir süre Halifenin varlığını sürdürdüğünü ancak "yedi, sekiz aya kadar sonrasında, Mart ayında halifeliğin de sonu geldi denildi ve halifeye de yol gösterildi" sözleriyle süreci aktardı.

İşte Karahasanoğlu’nun açıklamaları;

"Cumhuriyet için de aynı şeyleri birisi söyleyecek olursa... Ben söylemem çünkü Cumhuriyet yönetimine karşı değilim ben. Saltanat mı, Cumhuriyet yönetimi mi diye sorulduğu zaman, ben Cumhuriyet yönetiminden yana tavır alırım. Ama birisi de kalkıp derse ki, 'Ya yeterince tartışılmadan Cumhuriyete geçilmişti. Hadi gelin bir daha bunu konuşalım,' derse, onların verecekleri cevap kalmaz. Bu noktada Cumhuriyet yönetimi evet, ama Cumhuriyet yönetimine geçildikten sonra da halife vardı, fakat yedi, sekiz aya kadar sonrasında, Mart ayında halifeliğin de sonu geldi denildi ve halifeye de yol gösterildi. Ben de o zaman şunu soruyorum: İşte Samsun'a çıkıştan itibaren Amasya Genelgesi, Sivas Kongresi falan denilirken, Erzurum Kongresi denilirken, bunların her birinde saltanatı ve hilafeti kurtarmak için yola çıkıldığına dair bilgiler veriliyordu, tamimler yayınlanıyordu. Sonrasında ne oldu ki acaba saltanat kaldırıldı, kaldırılsın, ona itirazım yok, hilafet niye kaldırıldı diye ben de soruyorum."

Chief

Osmanlı döneminde İslam coğrafyası zaten sınırlara katılmış durumda. Velev ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki lider halifeliğini ilan etti. Halife nedir İslam dünyasının lideri. Bizim köyün halifesi olmaz! Bu durumda hangi İslam ülkesi bizim halifeliğimi tanır? Para babası Arap ülkeleri? Kuzey Afrika ve Orta Asya'daki diktatör liderler mi? Ortadoğu'daki Selefi gruplar mı? yoksa bizi bir kaşık suda boğmaya hazır Şii İran mı?

KENDIMIZI ALDATMAYALIM SALTANAT KALKMADI ASLINDA SADECE EL DEGISTIRDI... ESKI-YENI TURKIYENIN MUKTEDIRLERININ 7 GOBEK SULALESI IHYA OLDU-OLUTAR-HAKETTIGI VEYA HAKETMEDIGI SERVET/MAKAM/STATU ILE KORUNUYIR ASKER-SIVIL BUROKRASI, AKADEMI VE SIYASET

