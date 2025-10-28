Ali Karahasanoğlu net konuştu! Saltanat mı Cumhuriyet mi sorusuna cevap verdi

Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında yazar Ali Karahasanoğlu, Türkiye'nin yönetim biçimi üzerindeki tarihi tartışmaları yeniden açtı. Karahasanoğlu, şahsi olarak Cumhuriyet yönetiminden yana olduğunu ve Saltanata karşı olmadığını vurgularken, Cumhuriyet'e geçişin yeterince tartışılıp tartışılmadığına dair gelebilecek eleştirilere karşı cevap verilmesi gerektiğini belirtti.

Karahasanoğlu, Cumhuriyet ilan edildikten sonra dahi bir süre Halifenin varlığını sürdürdüğünü ancak "yedi, sekiz aya kadar sonrasında, Mart ayında halifeliğin de sonu geldi denildi ve halifeye de yol gösterildi" sözleriyle süreci aktardı.

İşte Karahasanoğlu’nun açıklamaları;

"Cumhuriyet için de aynı şeyleri birisi söyleyecek olursa... Ben söylemem çünkü Cumhuriyet yönetimine karşı değilim ben. Saltanat mı, Cumhuriyet yönetimi mi diye sorulduğu zaman, ben Cumhuriyet yönetiminden yana tavır alırım. Ama birisi de kalkıp derse ki, 'Ya yeterince tartışılmadan Cumhuriyete geçilmişti. Hadi gelin bir daha bunu konuşalım,' derse, onların verecekleri cevap kalmaz. Bu noktada Cumhuriyet yönetimi evet, ama Cumhuriyet yönetimine geçildikten sonra da halife vardı, fakat yedi, sekiz aya kadar sonrasında, Mart ayında halifeliğin de sonu geldi denildi ve halifeye de yol gösterildi. Ben de o zaman şunu soruyorum: İşte Samsun'a çıkıştan itibaren Amasya Genelgesi, Sivas Kongresi falan denilirken, Erzurum Kongresi denilirken, bunların her birinde saltanatı ve hilafeti kurtarmak için yola çıkıldığına dair bilgiler veriliyordu, tamimler yayınlanıyordu. Sonrasında ne oldu ki acaba saltanat kaldırıldı, kaldırılsın, ona itirazım yok, hilafet niye kaldırıldı diye ben de soruyorum."