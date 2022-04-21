Ali Karahasanoğlu açıkladı! İşte yaptıkları çakallık! İYİ Partili bazı avukatlar ülkücü gibi takılıp…

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, İYİ Partili bazı avukatların oyunu gün yüzüne çıktı.

Adalet Bakanlığı’na çağrı yapan Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Akit gazetesine açılan bir sürü soruşturma var. Bizi güya AK Parti yandaşı diye takdim ediyorlar ama diğer taraftar bir sürü davalar açıyorlar. Biz nasıl yandaşsak, AK Parti'nin savcıları bize dava üzerine dava açıyorlar. Veya AK Parti'nin hakimleri, dedikleri hakimler tazminat üzerine tazminat kararları veriyorlar. Özellikle buradan Adalet Bakanlığı'na ve HSK'ya çağrıda bulunmak istiyorum, İYİ Parti kökenli avukatların çok rahat bir şekilde MHP tabelası altına girerek, kendilerini MHP'li gibi göstererek, kendilerinin MHP’li ülkücü oldukları iddiasıyla yargı camiasına hakim olduklarına, 1-2 değil 7-8 davada buna şahit oldum. Bunun önüne geçilmesi lazım. MHP’yi kullanmış oluyorlar.”