0553 313 94 23

Ali Gürbüz, "pehlivan hamamı" geleneğini sürdürdü

07 Temmuz 2019 Pazar 21:08
Ali Gürbüz, "pehlivan hamamı" geleneğini sürdürdü


EDİRNE (AA) - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son başpehlivanı Ali Gürbüz, "pehlivan hamamı" geleneğini sürdürdü.

Altın kemeri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun taktığı Ali Gürbüz, doping testi sonrası er meydanından ailesiyle ayrıldı.

Kendisini bekleyen faytona binen Ali Gürbüz, taraftarlarıyla birlikte gelenek gereği hamama doğru hareket etti.

Bir süre sonra faytondan inen Ali Gürbüz, yoğun kalabalığı selamlayıp, Kırkpınar davulcularının çaldığı Mehter, Genç Osman ve Fetih marşları eşliğinde hamama doğru yürüdü.

Babası Recep Gürbüz'ün de 1988 yılında başpehlivan olduğunda tercih ettiği Mezitbey Hamamı'na gelen Ali Gürbüz'ü sevenleri tezahüratlarla uğurladı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 21:08
  1. Ali Gürbüz
  2. EDİRNE
  3. Kırkpınar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den Miçotakis'e kutlama mesajı
    1. Türkiye'den Miçotakis'e kutlama mesajı
    2. Ceylanpınar’da terör operasyonu: 4..
    3. ABD’de bir evde 5 kişinin cesedi..
    4. Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası
    5. Türkiye'den Gazne ve Kabil'deki terör..
    6. Bakan Soylu, Altay çiftinin düğününe..
    7. Denizlispor'un yeni transferi..
    8. Endonezya'da depremin ardından verilen..
    9. Çinliler servet teklif etti, Mourinho..
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Miçotakis'i..
    11. Harman makinesine düşen genç hayatını..
    12. Kütahya'da azot fabrikasında patlama
    13. KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney..
    14. Ali Gürbüz, "pehlivan hamamı"..
    15. Engin Altan Düzyatan, yeni dizi için..
    16. Kütahya'daki bir azot fabrikasında..
    17. İTO 40. İstanbul Rallisi sona erdi
    18. 17 tarım işçisi hastanelik oldu!
    19. Gübre üretim fabrikasında patlama
    20. Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 5..
    21. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda..
    22. Voleybol: FIVB Erkekler Challenger..
    23. Bakan Kasapoğlu, Ali Gürbüz'ü tebrik..
    24. Arkadaşlarıyla kaldırımda otururken..
    25. "Üç takım da Deniz Türüç'ü kadrosunda..
    26. Hatay'daki patlamayla ilgili 16..
    27. Bakan Kasapoğlu Ali Gürbüz’ü tebrik..
    28. Katar'da "Afganistan İçi Diyalog..
    29. 18 bin kişiyi işten çıkaracak! Alman..
    30. Hasan Şaş'tan transfer açıklaması
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar