Ali Gürbüz altın kemeri taktı 658.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dereceye girenlere ödülleri verildi. Başpehlivan Ali Gürbüz altın kemeri taktı.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim birlikte verdi. Başaltı pehlivanlarında dereceye girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Ekrem Canalp ve milletvekilleri verdi. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceye girenler şöyle sıralandı:



BAŞPEHLİVAN

1-Ali Gürbüz

2-Orhan Okulu

3-Mehmet Yeşil Yeşil

Hamza Köseoğlu



BAŞALTI

Özkan Yılmaz

Yalçın Üncül

Menderes Saltık

Yıldıray Akın



BÜYÜK ORTA BOY

Ali İhsan Batmaz

Okan Yavaş

Yaşar Şan

Serhat Elvan



KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY

Mert Altın

Alparslan Güçlü

Yusuf Kaflı

Yusuf Yıldırım



KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY

Osman Kan

Mustafa Kemal Kıyı

Orçun Kumaş

Alihan Kocabıyık



DESTE- 3 (Deste Büyük)

Serdar Yıldırım

Efe Kölebaş

Emirhan Topal

Abdülhamit Ak



DESTE- 2 (Deste Orta)

Emre Ayyıldız

Sefa Yılmaz

Kemal Yılmazlar

Erkan Taş



DESTE- 1 (Deste Küçük)

Ömer Yasir Gökkaya

Yıldıray Pala

Eren Kalkan

Faruk Bafralı



AYAK

Ramazan Yıldız Çilenker

Ozan Kıl

Nevzat Kurugan

Furkan Has



TOZKOPARAN

Muhammet Biçen

Mustafa Şahin

Ali Güleç

Emre Boz



TEŞVİK- 2

Yusuf Kırat

Muhammet Güngörmüş

Melih Türker

Yusufcan Akdaş



TEŞVİK- 1

Ferhat Yiğit

Osman Nuri Çıldan

Sefa Yıldırım

Mehmet Zafer Seçim



MİNİK- 2

Güven Can Türkoğlu

Necip Bülbül

Velihan Ars

Emirhan Giral



MİNİK- 1

Mehmet Arda Tanır

Caner Arslan

Selahattin Can

Arda Kaan Karamıklı



EN İYİ PEŞREV

Gürsel Umut

Talat Atahan Özcan

Serkan Makas

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