Ali Erbaş'tan Zekiye Yağmurcu için taziye mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 28 Şubat'ta verilen başörtüsü mücadelesinin simge isimlerinden Zekiye Yağmurcu için taziye mesajı yayınladı.
Türk siyasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 28 Şubat'ta, vesayet odaklarına karşı en ön saflarda mücadele veren Zekiye Yağmurcu Hakk'a kavuştu.
28 Şubat sürecinde İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde okuyan Zekiye Yağmurcu, başörtüsü direnişine omuz vermiş ve mücadelenin en ön saflarında yer almıştı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yağmurcu için taziye mesajı yayınladı.
Erbaş, Twitter hesabından şunları yazdı:
"Başörtüsü mücadelesinin en ön saflarında, inancı ve ideali uğrunda verdiği mücadelesiyle hafızalarımızda yer edinen eğitimci Zekiye Yağmurcu hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Zekiye Yağmurcu, verdiği örnek mücadeleyle gazetemiz Akit'te böyle haber olmuştu: