  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Valilik duyurdu! 10 çuvalın içinde bulundu
Afrika'da korkunç koronavirüs bilançosu
Komşular arasında çıkan kavga büyüdü! Keserle 3 dişini kırdı
Aktüel Ali Erbaş'tan "Dünya Çevre Günü" mesajı
Aktüel

Ali Erbaş'tan "Dünya Çevre Günü" mesajı

"5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaşadığımız çevre, yüce Allah'ın bizlere emanetidir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 15:44:00 -
Ali Erbaş'tan "Dünya Çevre Günü" mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çevreyi korumanın insanlara düşen en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirtti.

Erbaş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız çevre, yüce Allah'ın bizlere emanetidir. Çevreyle barış içinde olmadan Cenab-ı Hak'la her yönden uyum içinde olmak mümkün değil. Bizlere emanet edilen çevremizi korumak bugün üzerimize düşen en büyük sorumluluklardan biridir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay