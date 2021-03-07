Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Erbaş’ın sağlık durumu milyonlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ali Erbaş nasıl oldu?

Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erbaş, “Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur inşallah, dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim” dedi.