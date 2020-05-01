Ali Erbaş’a yönelik saldırıların ardından Fatih Erbakan’dan AK Parti’ye çağrı

yeniakit.com.tr Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın geçtiğimiz hafta Cuma günü verdiği hutbede zinanın ve eşcinselliğin zararlarından bahsederek İslami hükümleri açıklamıştı.

Ali Erbaş’ın açıklamasının ardından birtakım laikçi dernekler, meslek odaları ve barolar sapkınlara destek çıkarak İslam’a olan kinlerini kustu. İslam’a açıktan saldıramayan hazımsızlar, sinirini Ali Erbaş’tan çıkarmaya çalıştı.

AK Parti ve MHP kanadı Ali Erbaş’a destek çıkıp açıkladığı hükümlerin İslami hükümler olduğunu hatırlatırken, Yeniden Refah Partisi’nden de konuya dair açıklama geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Ali Erbaş’a yönelik eleştirilere tepki göstererek AK Parti’ye de çağrı yaptı.

Zihinleri İslam karşıtlığı takıntısıyla işliyor

Ali Erbaş’ın acımasızca ve haksız bir şekilde eleştirildiğine dikkat çeken Erbakan, “Diyanet İşleri Başkanımızın kullanmış olduğu ifadelerin bazı siyasi kesimler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve barolar tarafından hedef alınması, maalesef ki hedef alanların sığ anlama kapasitelerini, yaşadıkları toplumun değerlerinden kopuk olduklarını ve maalesef ki zihinlerinin hala daha İslam karşıtlığı takıntısıyla işlediklerini yeniden açık bir şekilde ortaya koymuştur” dedi.

Saldırıların dayanağı İstanbul Sözleşmesi ve 6284

Muhalefet partisi olarak ellerinden şu an için sosyal medyada paylaşım yapmaktan başka bir şey gelmediğini söyleyen Fatih Erbakan, AK Parti iktidarının bundan daha fazlasını yapması gerektiğini savundu.

AK Parti’nin elindeki iktidar gücüyle yanlışı fiilen durdurma yetkisine sahip olduğunu belirten Yeniden Refah lideri Erbakan, cumhuriyet tarihinin en güçlü iktidarı konumundaki AK Parti’ye 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesini hatırlattı.

Ali Erbaş’a yönelik tepkilerin 6284 sayılı kanuna dayandığını ifade eden Erbakan, “Her türlü yetkiye sahip bir iktidar olarak, İstanbul Sözleşmesi’ni ve batının dayattığı diğer kanunlarımızı ortadan kaldırmadan, ıslah etmeden, RTÜK’ü görevini tam manasıyla yapar hale getirmeden, bu ülkede medyanın yaptığı yayınları bu milletin değerleriyle uyumlu hale getirmeden istediğiniz kadar konuşun, istediğini kadar açıklama yapın, istediğini kadar sosyal medya paylaşımı yapın bu gibi vakalardan kurtulamayız” ifadelerini kullandı.