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Gündem Ali Erbaş müjdeyi verdi: Hazırlıklarınızı yapın, yolu açıldı
Gündem

Ali Erbaş müjdeyi verdi: Hazırlıklarınızı yapın, yolu açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kovid-19 nedeniyle iki yıldır yapılamayan umre ziyaretleri ile ilgili müjdeli haberi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 20:34:00 -
Ali Erbaş müjdeyi verdi: Hazırlıklarınızı yapın, yolu açıldı

Ülke TV ekranlarında canlı yayınlanan Erkan Aydın ile Bursa'dan İftar programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette hac farizasının yapılmasına yönelik temaslarda bulunduğunu ve 20 gün önce iyi izlenimlenlerle döndüğünü belirterek "Elhamdülillah dün itibarı ile 2022 yılında Suudi Arabistan Hac Bakanlığı 1 milyon hacı adayını kabul edeceklerini ilan ettiler. Salgın öncesi dönemde de en son olarak 1 milyon 900 bin civarında hacı adayı kabul ediyorlardı. Bununla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ülkelere salgın öncesi dönemde ülke nüfusuna göre binde bir kota veriliyordu. Biz 2020 yılı haccı için 84 bin hacı adayamızın kurasını çekmiştik. Kurası çekilmiş hacılarımız sırası ile bu haktan istifade edecekler." dedi.

Prof. Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gece de sahurda Suudi Arabistan Hac Bakanı bir mesaj göndererek Türkiye'deki salgınla ilgili rakamların iyice düşmesi nedeniyle Türkiye'den artık umreci kabul edecekler. Bu yol da açıldı. Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız hazırlıklarını yapsınlar. Ömüzüdeki haftadan itibaren biz de bakanlıklar arası Hac Umre Kurulu'muzda gerekli çalışmalara başlayacağız."

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Yorumlar

B.b

İnşallah hasretimiz biter Haç farazalarımızı bir tamam yaparız hayırlı uğurlu olsun inşallah hergün dua ediyor dört gözle bekliyoruz .

B.b

Hayırlı uğurlu olsun AMİN diyoruz ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN.
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