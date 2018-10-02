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Ali Ece'den Fenerbahçe yorumu: Taraftarın Ersun Yanal'ı talep etmesi yadırganmamalı

Spor yorumcusu Ali Ece, ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Ersun Yanal hakkında açıklamalarda bulundu.

02 Ekim 2018 Salı 03:14
Ali Ece'den Fenerbahçe yorumu: Taraftarın Ersun Yanal'ı talep etmesi yadırganmamalı

"Evet, Trabzonspor'da son seferinde başarısız oldu ancak Fenerbahçe en son şampiyon hem de en erken şampiyon olduğunda hoca Ersun Yanal'dı. Artı oynattığı etkileyici futbol, bu yüzden taraftarın Ersun Yanal'ı talep etmesi yadırganmamalı."

"Evet o şampiyonlukta Gökhan Gönül, Caner ve Mehmet Topal kariyerlerinin en iyi sezonunu yaşadılar, mevcut Fenerbahçe kadrosunda o oyunun mimarı olan ofansif fişek bekler yok, Mehmet Topal da o sezonki seviyesinin çok gerisinde."

"Şu anda Emre ve Meireles'li çift yönlü hem oynatan hem de savaşan orta saha da yok, Sow gibi formda golcü ve Kuyt gibi müthiş savaşçı da yok."

"Lakin Ersun Yanal Emenike'den verim almayı başaran tek Fenerbahçe teknik direktörü. Fenerbahçe taraftarı hocadan çok hocanın oynattığı hem ofansif hem kazandıran oyunu özledi.""Şu anda o oyunu oynayabilecek kadro olmasa da Emenike üzerinde bile etkili olan metot, Slimani, Ayew, Benzia'lardan çok daha fazla verim alabilir."

"Benim Ersun Yanal ile tek konuşma imkanım Milli Takımı çalıştırdığı dönem toplu basın toplantısında sorduğum 1 dakikalık soru ve 2 dakikalık cevabından ibaret"

"Tek derdim Kemal Özdeş örneğinde gördüğümüz gibi PR ağı olmayan hocaların başarılarının yeterince takdir edilmemesi. Bu yaklaşımla bizden asla bir Sarri bir Nagelsmann çıkmaz, çıkamaz

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 03:14
  1. Trabzon
  2. Ali Ece
  3. Ersun Yanal
  4. Fenerbahçe

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