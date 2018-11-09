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Ali Ece'den Beşiktaş yorumu: Talisca'dan esirgenen paralar yanlış harcandı

Spor yorumcusu Ali Ece, 1-1 sona eren Genk Beşiktaş maçı sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

09 Kasım 2018 Cuma 02:53
Ali Ece'den Beşiktaş yorumu: Talisca'dan esirgenen paralar yanlış harcandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Genk ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Tivibuspor'da Ali Ece müsabakayı değerlendirdi.

"BEŞİKTAŞ NE ÇEKİYORSA OYUNCU MALZEMESİNDEKİ ÇELİŞKİDEN ÇEKİYOR"

Beşiktaş'ın daha fazla topu ayağına alması gerekiyordu. Genk'i yenmen gereken bir maçtı. Beşiktaş eğer İstanbul'da 4-2 kazansaydı topun arkasına geçebilirdi. Ancak Beşiktaş'ın sezon başından beri daha fazla maç kazanması gerekiyordu.

Kadroya net ofansif olarak Adem Ljajic'i katman yetmez. Sayısal anlamda ofansif anlamda etkili futbolcu sayın fazla olmalı. Beşiktaş hala ne çekiyorsa oyuncu malzemesinin çelişkisinden çekiyor. Belli mevkiler iyi ama Ljajic'in yedeği yok. Santrfor sayısal olarak var ama kalite, nitelik olarak yeterli değil.


"TALISCA'DAN ESİRGENEN PARALAR YANLIŞ HARCANDI"

Senin hangi golcün var ki? Hangi 10 numaran var ki? Talisca çok para istiyormuş. Bonservisi pahalıysa tamam ama maaşı hakkında konuşuyorsan, senin kadronda haybeye maaş alan çok futbolcu var. Adem Ljajic'e de para veriyorsun. Talisca'dan esirgediğin paraları yanlış harcadın.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 02:53
  1. İstanbul
  2. Ali Ece
  3. Beşiktaş
  4. Genk
  5. Anderson Talisca
  6. UEFA Avrupa Ligi

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