Ali Ece'den Beşiktaş yorumu: Sanki Kante'yi aldın da Atiba'yı UEFA listesine eklemiyorsun

Ali Ece, Atiba'nın UEFA'ya verilen futbolcu listesinde olmamasını sert bir dille eleştirdi.

''SANKİ KANTE'Yİ ALDUNDA ATİBA'YI UEFA LİSTESİNE EKLEMİYORSUN''

Tivibuspor'da konuşan Ali Ece, "Sen sanki yazın Kante'yi aldın da Atiba'yı UEFA listesine eklemiyorsun. Bu kadar büyük bir planlama hatası olmaz Namağlup olduğu sezonda oyunun temposunu ayarlamaya çalışan oyuncu Atiba idi. Sözleşme geç imzaladığı için yazılmadı deniliyor. Sanki 10 yaş gencini buldunuz da oyuncuyla geç sözleşme yapıyorsunuz. Oğuzhan'ı en iyi oynatan Atiba. Bu tip oyuncular senin oyun biçimini belirler. Bu tura Negredo getirdi. LASK Linz maçında. O da yok" diye konuştu.