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Ali Ece: Slimani bu kadar berbat...

Yorumcu Ali Ece, Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulunurken sarı lacivertli ekibin golcüsü İslam Slimani'yi ise sert ifadelerde bulundu.

26 Kasım 2018 Pazartesi 02:39
Ali Ece: Slimani bu kadar berbat...

Ali Ece, Trabzonspor Fenerbahçe maçını Tivibuspor ekranlarında yorumladı.

''Slimani bu kadar berbat formsuz''

Slimani bu kadar berbat formsuz, Ayew bu kadar etkisiz ise bunda oyuncular kadar teknik heyetin de hatası vardır." diyen Ali Ece, "Barış'ın kanatta Valbuena'nın 10 numarada, form grafiği ve mücadele gücüne göre Frey'in tek santrfor olduğu takım boyunun kısaldığı bir oyun gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Ali Ece ayrıca Koeman'la ilgili olarak "Slimani kariyerinin en formsuz dönemindeyken ve ilk yarıda bu kadar çok pozisyon verilmişken Erwin Koeman'ın 442'den vazgeçip orta sahayı dengeleyecek bir değişiklikle 2. yarıya başlaması gerekirdi. Trabzon 2-0'a kadar Fenerbahçe'nin geometrik biçimsizliğinden çok iyi faydalandı" şeklinde yorumda bulundu.

''İlk yenilen gol tamamen takım savunması hatası''

Koeman'ı eleştirilerine devam eden Ali Ece, "Harun muhteşem bir kalecilik performansı sergiledi, bu geceki Harun'u ancak Sosa gibi büyük bir falsolu şut ustası alt edebilirdi. İlk yenilen gol tamamen takım savunması hatası. Galatasaray ve daha birçok maçta Fenerbahçe benzer hatalardan gol yedi bu da teknik direktör hatası" yazdı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Deivid'in yorumlarına atıfta bulunan Ali Ece, "Deivid'in hafta içi söylediği abartılı değil: Bu geceki Fenerbahçe ilk 11'inden kaç oyuncu o dönemdeki takıma hatta kadroya girebilir?" şeklinde sordu.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 02:39
  1. Ali Ece
  2. İslam Slimani
  3. Fenerbahçe
  4. Trabzonspor
  5. Süper Lig

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