Ali Ece, Jeremain Lens'e seslendi: İdmanlardan sonra son vuruş çalışması gerekiyor

Beşiktaş'ın, Süper Lig 22. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı Tivibu Spor'da yorumlayan Ali Ece, kaçırdığı net pozisyonla alakalı olarak Lens'i değerlendirdi.

Lens şöyle bir oyuncu. Atiba, Dorukhan, Ljajic, solda Güven ve önde Burak Yılmaz'ı hızı ve pres gücüyle tamamlayan bir oyuncu. İlk 15 dakikada pres oyununda faydalıydı ama insan hiç mi son vuruş çalışmaz?

''Bunları kaçırmak ayıp kardeşim''

65. dakikada kaçan pozisyon. Pozisyonu şöyle kaçırırsın? Acayip kabiliyetsiz bir oyuncusun ama Lens öyle değil. Lens'e yeteneksiz falan diyemeyiz. Frey, Larin kaçırsa tamam dersin. Laubalilik ve konsantrasyon sorunu var mı? Final toplarında var. Maçın başındaki pozisyonda yanlış tercih oldu ama bu tamamen de onunla açıklamaz. Asıl sorun, Lens'in benim şöyle kariyerim var demeden idmanlardan sonra son vuruş çalışması gerekiyor. Ayıp değil. Bunları kaçırmak ayıp kardeşim.