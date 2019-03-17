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Ali Ece, Beşiktaş yönetimine seslendi: Ancak yönetimin de maaş ödemeleri konusunda artık...

Spor yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş'ın kendi seyircisi önünde kazandığı Göztepe maçını analiz etti.

17 Mart 2019 Pazar 00:48
Ali Ece, Beşiktaş yönetimine seslendi: Ancak yönetimin de maaş ödemeleri konusunda artık...

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde İzmir ekibi Göztepe'yle karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı. Beşiktaş'ın golünü 46. dakikada Burak Yılmaz attı.

Tivibu Spor'da yayınlanan 'Orta Nokta' programında konuşan Ali Ece, Beşiktaş - Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi.

''Galibiyet kesinlikle moral verici''

Beşiktaş adına galibiyetin moral verici olduğunu ifade eden Ali Ece, "Galibiyet kesinlikle moral verici. Ancak yönetimin de maaş ödemeleri konusunda artık bir açıklama yapması gerekiyor. O da Beşiktaş taraftarı için galibiyet kadar değerli ve moral verici olacaktır." dedi

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 00:48
  1. İzmir
  2. Ali Ece
  3. Beşiktaş
  4. Göztepe

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