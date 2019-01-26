Ali Ece: Beşiktaş ligdeki iddiasını da büyük ölçüde kaybetti

Süper Lig 19. haftasında sahasında Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Tivibuspor'da Ali Ece müsabakayı değerlendirdi.

"Karius yine Beşiktaş'a 2 puan kazandırdı''

Kaleci Karius yine Beşiktaş'a 2 puan kazandırdı diyebiliriz. Ancak daha büyük sorun var. Beşiktaş sadece puan değil, ligdeki iddiasını da büyük ölçüde kaybetti. Beşiktaş'ın 2 maçtaki futboluna bakarsak puan sıralamasında alt sıralarda yer alan Akhisarspor ve Erzurumspor'a çok fazla pozisyon verdi.

"İnsan böyle mi veda eder?''

Quaresma konusu içimde almasın. İnsan böyle mi veda eder? Hadi onu geçtim. Takım arkadaşı Dorukhan'ın emeğine saygı duyar ve sahada kalır.

"Bu nedir ya?''

Erzurumspor'un oyunu belliydi. Beşiktaş buna karşı ilk yarıda sadece 2 tane isabetli şut atabildi. Çok başarılı pas vardı ama sadece 2 isabetli şut atıldı. Bu nedir ya? Erzurumsporlu Lokman ve Egemen'in en güçlü oldukları yer hava topları. Sen ısrarla hava toplarını deniyorsun.