Ali Ece: 35 yaşındaki Atiba Tolgay'dan ve Oğuzhan'dan iyi oynadı

Ali Ece, ''Atiba sözleşmeyi Ağustos ayında yaptı. Antreman yapmadı. Oğuzhan hazırlık kampının en iyisi. Oğuzhan'ın 10 numarada iyi oynadığı bir maç yok. Atiba'nın yanında oynarken kötü oynadığı maç ise ikidir. 10 numara iyi değilse hiç gerek yok. Fenerbahçe'de Benzia oyunun yönünü belirledi. Oğuzhan yapamıyor bunu. Beşiktaş'ta ilk yarıda 71 top kaybı var. Atiba sahanın en iyisi. 35 yaşında Tolgay'dan ve Oğuzhan'dan iyi oynadı. Fenerbahçe, Elif'in girmesiyle orta sahada daha iyiydi. Ya Jailson oynayacak ya da Mehmet Topal oynayacak. Elif Elmas varken, her maç orada oynar'' dedi.

Sözlerine devam eden Ali Ece, ''Şenol Güneş'in ikinci yarıya direkt Adem Ljajic ile başlaması lazımdı. Geç kaldı. Ben Şenol Güneş'in Kadıköy deplasmanında ekstradan ihtiyatlı, çekingen olmasını anlamıyorum. Bursaspor ile Fenerbahçe'yi kupa maçında yendi burada. O maçta mis gibi oynatmış. O maçın en iyileri Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye geldi. Beşiktaş çok daha iyisini yapabilir. Caner, Quaresma duran topu Adem Ljajic'e bırakacak. Adem Ljajic hepinizden iyi kullanıyor. O pozisyonda Ljajic'e bırakacaksın. Şenol Güneş'in Adem Ljajic ve Necip'i alıp, şok tedavi yapması lazımdı. Beşiktaş'ın sözleşmeli santrforları Kadıköy'de sahaya sürülecek kadar iyi değillerse, onlar Beşiktaş'ın santrforu değillerdir'' diye konuştu.

Kaynak: Tivibuspor