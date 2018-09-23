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Ali derbide oynayacak mı?

Derbi hazırlıklarını devam ettiren Fenerbahçe'de, sakatlıkları bulunan Martin Skrtel ve Hasan Ali'nin durumu merak ediliyor.

23 Eylül 2018 Pazar 10:12
Ali derbide oynayacak mı?

Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, sakatlıkları bulunan Martin Skrtel ve Hasan Ali'nin durumu merak ediliyor.

Dinamo Zagreb maçı öncesi son antrenmanda sakatlanan Skrtel'in durumunun iyiye gittiği belirlendi. Slovak stoperin maça kadar iyileşmesi bekleniyor.

Son iki maçtır takımdan ayrı olan Hasan Ali ise kontrollü şekilde çalışmalara başladı. Tecrübeli sol bekin iyileşse bile maç eksiği sebebiyle ilk 11'de oynaması kolay değil.

Hasan Ali'nin durumu maç günü netlik kazanacak. Bu arada Dinamo Zagreb maçında yedek soyunan Slimani ve Ayew derbide sahada olacak. 

Teknik Direktör Cocu'nun kaledeki tercihini ise derbilerin havasını iyi bilen Volkan Demirel'den yana kullanabileceği ancak bu konuda henüz karar verilmediği ifade edildi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 10:12
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