Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun parti kuracağı iddiası yüksek sesle dile getirilmeye devam ederken yazar Ali Bayramoğlu konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sputnik’in aktardığına göre RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Bayramoğlu, dikkat çeken sözler sarf etti. Bayramoğlu, Ahmet Davutoğlu’nun kurma hazırlığında olduğu iddia edilen yeni partiyi değerlendirdi.

“AK Parti’nin kurucu kadrosu içinde iki kol var"

Yazar Ali Bayramoğlu, AK Parti’nin kurucu kadrosu içerisinde iki kol bulunduğunu söyledi. “Biri Erdoğan'ın temsil ettiği orta alt toplumsal katmanın bakış açısını dile getiriyor” ifadelerini kullanan Bayramoğlu, diğer bakışın temsilcilerinin ise Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Sadullah Ergin gibi isimlerden oluştuğunu kaydetti.

Ali Bayramoğlu konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin kurucu kadrosu içinde iki kol var. Biri Erdoğan'ın temsil ettiği orta alt toplumsal katmanın bakış açısını dile getiriyor. Bir diğer bakış Gül, Davutoğlu, Atalay, Babacan, Sadullah Ergin gibi isimlerin temsil ettikleri daha elit bir bakış. Bunlardan biri Erdoğan'ın partiye hakimiyetiyle, partinin ana noktasını daha otoriter bir istikamete çevrilmesiyle bu kişiler tasfiye edildi."

“Yeni partiyi olumlu etkiler"

Ali Bayramoğlu, 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere dair de dikkat çeken sözler sarf ederken yerel seçim sonuçlarının yeni parti girişimini etkileyeceğini söyledi.

Davutoğlu’nun kurma hazırlığında olduğu iddia edilen yeni partiyi değerlendiren Bayramoğlu, AK Parti’nin İstanbul'u ve Ankara'yı kaybetmesinin yeni kurulması planlanan partiyi olumlu yönde etkileyeceğini iddia etti.

Sedat Bozkurt, "Davutoğlu parti kuruyor" demişti

Ahmet Davutoğlu’nun parti kuracağı iddiası yüksek sesle dile getirilirken FOX TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt, TV5’te katıldığı ‘Kulis Ankara’ programında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Davutoğlu’nun yeni bir parti kuracağı iddiasını net bir dille ifade eden Bozkurt, “Ben bugün görüştüm Ahmet Davutoğlu’nun yanındaki insanlarla. Parti kuracak. Yanında Selçuk Özdağ da var” demişti.

Bozkurt, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Bakanlardan Ali Babacan’ın kurulacak olan yeni partide yer almayacağını iddia etmişti.