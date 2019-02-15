0553 313 94 23

Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun, yeni parti kuracağı iddiaları gazeteci Ali Bayramoğlu'nu heyecanlandırdı. Bayramoğlu, AK Parti'nin seçimleri kaybetmesi halinde yeni partinin bu durumdan olumlu etkileneceğini söyledi.

15 Şubat 2019 Cuma 19:32
Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun parti kuracağı iddiası yüksek sesle dile getirilmeye devam ederken yazar Ali Bayramoğlu konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sputnik’in aktardığına göre RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Bayramoğlu, dikkat çeken sözler sarf etti. Bayramoğlu, Ahmet Davutoğlu’nun kurma hazırlığında olduğu iddia edilen yeni partiyi değerlendirdi.

“AK Parti’nin kurucu kadrosu içinde iki kol var"

Yazar Ali Bayramoğlu, AK Parti’nin kurucu kadrosu içerisinde iki kol bulunduğunu söyledi. “Biri Erdoğan'ın temsil ettiği orta alt toplumsal katmanın bakış açısını dile getiriyor” ifadelerini kullanan Bayramoğlu, diğer bakışın temsilcilerinin ise Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Sadullah Ergin gibi isimlerden oluştuğunu kaydetti.

Ali Bayramoğlu konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin kurucu kadrosu içinde iki kol var. Biri Erdoğan'ın temsil ettiği orta alt toplumsal katmanın bakış açısını dile getiriyor. Bir diğer bakış Gül, Davutoğlu, Atalay, Babacan, Sadullah Ergin gibi isimlerin temsil ettikleri daha elit bir bakış. Bunlardan biri Erdoğan'ın partiye hakimiyetiyle, partinin ana noktasını daha otoriter bir istikamete çevrilmesiyle bu kişiler tasfiye edildi."

“Yeni partiyi olumlu etkiler"

Ali Bayramoğlu, 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere dair de dikkat çeken sözler sarf ederken yerel seçim sonuçlarının yeni parti girişimini etkileyeceğini söyledi.

Davutoğlu’nun kurma hazırlığında olduğu iddia edilen yeni partiyi değerlendiren Bayramoğlu, AK Parti’nin İstanbul'u ve Ankara'yı kaybetmesinin yeni kurulması planlanan partiyi olumlu yönde etkileyeceğini iddia etti.

Sedat Bozkurt, "Davutoğlu parti kuruyor" demişti

Ahmet Davutoğlu’nun parti kuracağı iddiası yüksek sesle dile getirilirken FOX TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt, TV5’te katıldığı ‘Kulis Ankara’ programında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Davutoğlu’nun yeni bir parti kuracağı iddiasını net bir dille ifade eden Bozkurt, “Ben bugün görüştüm Ahmet Davutoğlu’nun yanındaki insanlarla. Parti kuracak. Yanında Selçuk Özdağ da var” demişti.

Bozkurt, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Bakanlardan Ali Babacan’ın kurulacak olan yeni partide yer almayacağını iddia etmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:32
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. AK Parti
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • AkınAkın51 dk önce
    Yani demek istemiş ki AKP kadrosu eğitimli dünyayı okuyabilen hamaset yapmayan ekenomiyi geliştiren kesimi tasviye edildi,diğer sadece laf üreten şatafat içinde yaşayan hamaset yaban konu komşu hısım akraba oğlan kız damat ülke yönetmeye kalkan kesim partiye hakim ülkeyi yönetmeye çalışıyor sonucu çıkıyor,adaleti güveni dışlamayı kayırımcılığı bırakmazsanız zor hukuk yoksa ekmek bereketini kaybeder Allah adil olmayana bereket vermez bunu en iyi dinciler bilir ,
  • vatan ihanet vatan ihanet 51 dk önce
    DARBECİLERİN FEÖNÜN SİYASET İMAMIN EMRİNDELER NUR CEMAATİNİN DARBE CUNTASININ EMRİNDELER ÖCALANIN YERİNE PKKLININ EMRİNDLER DARBECİLER DEVLETİ YIKTI DEVLET YOK DARBE CUNTASI PARAYLA BUNLAR GİBİ TEMCİLCİ DİKER.
  • RemziRemzi54 dk önce
    Etme bulma dünyası
  • vatan ihanet vatan ihanet 56 dk önce
    KÜRDİSTANI İLAN EDENLERİN SİYASLERİ ERMENİSTANI İLAN EDEN DEVLETİMİZİ YIKAN DARBECİLERİN TALİMAT VERDİĞİ NUR CEMAATİNİN FİGÜRANLARI DEVLETİ YIKTILAR
  • ÜmitÜmit56 dk önce
    Erdoğan seçmeni dinlemiyor akp son 8 yıldır dediği verdiği söylediği sözleri tutmuyor yerine getirmiyor Suriye politikası özellikle rezalet vatandaşı ahlaksız bir milletle yaşamaya mecbur bıraktı artık yeter akp Erdoğan
  • vatan ihanet vatan ihanet 1 sa önce
    cia kurar taslaklarını hazırlar abd inglitere uluslararası casuslar konayda hırsızlarıan sahte belge ile kar para aklayan teörör örgütünün temcilcileri.davutoğlu hükümeti kimin emrinde agül kimin eminde dediler.darbecilerin talımat verdiği şahıslr
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    ALİ BAYRAMOĞLU, Doğru iki kol var! Biri DOĞRU KOL MİLLİ, İSTİKLAL İSTİKBAL DİYEN KOL. DİĞERİ FETÖ CÜLÜKTEN DIŞLANAN VE METAL YORGUNU KOLU. Sen hangi koldansın?
  • BozoBozo1 sa önce
    Erdoğanın karşısında sürekli yeni partiyle ortaya çıkmak isteyen gül davutoğlu babacan ve chp bir fetö hareketidir bitti
  • MustafaMustafa1 sa önce
    AKP haksız kazanca engel olsun etrafında kimse kalmaz hangi partide haksız kazanç elde edeceğine inandığı partiye gider.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kütahya'da "İlahiyat Akreditasyon Ölçütleri" çalıştayı
  1. Kütahya'da "İlahiyat Akreditasyon..
  2. 'Ayyaş' Deniz Çakır'ın başörtülülere..
  3. Bakandan korkutan açıklama: ABD..
  4. GÜNCELLEME - Edirne'de uyuşturucu..
  5. Filistin İsrail'i Körfez'e bağlayacak..
  6. FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanması..
  7. Bartın Irmağı Köprüsü temel atma..
  8. "Venezuela'daki darbe girişimi çöktü"
  9. Alex yeniden Samandıra’da
  10. Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu..
  11. BM'den ürperten Güney Sudan raporu
  12. Tacik muhalif lider Gadoyev ülkesine..
  13. Tacikistan'ın kamu borcu GSYH'nin..
  14. Afjet Afyonspor’da Giresunspor maçı..
  15. "Irak, Türkiye'nin terörle..
  16. Bakan Kurum'dan "Bundan sonra 4-5 katı..
  17. ABD'den Venezuela yönetimine yeni..
  18. "Futbolun bütün meseleleri tüm..
  19. Cammu Keşmir'deki saldırı
  20. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları
Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları

Günün Karikatürü

16 Şubat 2019
Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak