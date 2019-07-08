Ali Babacan'ın istifası sonrası Abdüllatif Şener'den dikkat çeken yorum: Önce bunların ortaya konulması lazım

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın kurucusu olduğu AK Parti’den istifasını, “Partileşme kararı verdiği anlaşılıyor. Gecikmiş bir istifa olmakla birlikte kutluyorum başarılar diliyorum” diye değerlendirdi.

Şener, “Siyasette bundan sonra neler olur” sorusuna, Babacan ve ekibinin nasıl bir yol çizeceği, parti programı ve kendilerini siyasetin nenesinde göreceklerine bağlı olduğuna dikkat çekti.

Şener, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Önce bunların ortaya konulması lazım

"Partileşme kararı verdiği anlaşılıyor. Gecikmiş bir istifa olmakla birlikte kutluyorum başarılar diliyorum. (Bundan sonra neler olabilir sorusuna) Nasıl bir yol haritası çizilecek, nasıl bir kadro oluşturacak, Meclis’ten milletvekili olacak mı, olmayacak mı. Nasıl bir parti programı oluşturulacak, kendilerini siyasetin neresinde görecekler bunların önce ortaya konulması lazım”